UDINE Sono oltre 20mila le richieste di accesso al contributo a fondo perduto presentate dai contribuenti del Friuli Venezia Giulia a 20 giorni dall'apertura del canale. Più di 14mila domande sono state evase e le somme già accreditate dall'Agenzia delle Entrate nei conti correnti di imprese, commercianti e artigiani, per un totale di 50.776.600 euro: 11.300 sono contribuenti persone fisiche, 8.500 persone non fisiche. La maggior parte delle istanze fanno capo alla provincia di Udine con 9.600 richieste e un contributo erogato pari a 24 milioni di euro. Il contributo, previsto dal Dl Rilancio, è destinato alle imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche del lockdown; spetta ai titolari di partita Iva, esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell'ultimo periodo d'imposta inferiore a 5 milioni di euro e a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto al mese di aprile 2019. L'ammontare è pari al 20% del calo del fatturato di aprile se i ricavi e i compensi del 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; al 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1 milione; al 10%, se i ricavi e i compensi del 2019 superano il milione di euro ma non l'importo di 5 milioni. Il contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Le domande possono essere presentate fino al 13 agosto, al 24 agosto qualora il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.

