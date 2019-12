SOLIDARIETÀ

UDINE La notte della Vigilia passata per strada, con lo staff della Croce rossa di Udine, ad offrire un tè caldo, qualche biscotto o una coperta a chi vive ai margini a Natale come ogni altro giorno e non ha nessun pacchetto da scartare e nessuna slitta trainata da renne da sognare. O il pranzo festivo trascorso da volontari alla mensa dei poveri di via Ronchi gestita dalla Caritas, a distribuire piatti e parole, ma anche i pensierini dei bambini di una scuola elementare. Succede anche questo, a Udine. E succede anche molti altri giorni dell'anno.

L'UNITÀ DI STRADA

Alla vigilia di Natale l'unità di strada della Cri di Udine ha fatto il suo giro come sempre. «Abbiamo contattato 14 persone - spiega Walter Cattarossi -. A tutti abbiamo offerto una bevanda calda, tè o caffè, e delle brioche. In più, in occasione del Natale, anche una fetta di panettone. Grazie al buon cuore di una scuola di Cassacco, inoltre, abbiamo distribuito anche dei biscotti ai senzatetto». Ma chi glielo fa fare di passare la vigilia al freddo con i più poveri? «Non è la prima volta. Ormai è da anni che con Rosella Riga (anche lei in forza all'unità di strada della Cri ndr) facciamo il Natale per strada, fra gli ultimi. Quest'anno, il servizio c'è anche il 31 dicembre e passeremo anche Capodanno in strada. Ma cerchiamo anche di dare spazio ai giovani. Ogni sera usciamo in 4, di cui un autista, due volontari esperti e un volontario in affiancamento che ha seguito un corso specifico. La cosa bella è che quest'anno c'è una grande adesione dei giovani, che si dimostrano molto sensibili al problema». In strada, la notte della Vigilia, un'altra presenza immancabile è stata quella di Mattia Messina, anche lui con la casacca della Croce rossa. «Sono ormai quattro anni che passo così il Natale. E anche la notte di Santo Stefano quest'anno. Diciamo che le persone che vivono ai margini hanno più bisogno di noi e se passiamo le feste con loro siamo più felici tutti. Le persone che incontriamo in strada sono sempre quelle - racconta -. Molti italiani, pochissimi stranieri. Facciamo assistenza per quel che possiamo. Cercano rifugio davanti al teatro, in stazione o, in ospedale. Ogni tanto al parcheggio di Panorama in viale Palmanova troviamo qualcuno che dorme in macchina». Anche quest'anno la Cri ha allestito un dormitorio alla caserma Friuli in vista dell'emergenza freddo. Dall'inizio delle uscite di quest'anno, il 7 dicembre scorso, «abbiamo seguito cento uomini e 11 donne - riferisce Cattarossi -. Con l'unità di strada Cri abbiamo percorso quasi 420 chilometri. A tutte le persone che abbiamo incontrato abbiamo distribuito una o due brioche a testa e altrettante bevande calde». Numeri in crescita rispetto a quelli dell'anno prima. «Nel 2018, nello stesso periodo di dicembre avevamo assistito 81 persone, distribuendo 95 bevande e 80 brioche, in aggiunta alle coperte e, in caso di necessità, a dei capi di vestiarioi».

LA MENSA

In via Ronchi, alla mensa della Caritas, come spiega Alberto Barone, per Natale, «sono venute circa cento persone. I bambini delle elementari del Bearzi hanno preparato un bigliettino con un pensierino per ognuno. La sera una ragazza delle medie con la nonna ha donato sacchettini con caramelle ed è stato consegnato un panettoncino a testa. Gli ospiti dell'asilo notturno del Fogolar hanno pranzato assieme ai volontari della mensa. Nonostante la festività abbiamo aperto il centro d'ascolto interno alla mensa per eventuali emergenze. I panettoni sono stati donati dal Lions club». In totale, calcola Barone, «sono stati operativi 15 volontari, due cuochi e un'operatrice sociale»

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA