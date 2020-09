ALL'OSPEDALE

UDINE »La tecnologia è preziosa sempre, soprattutto quando - come nel caso di questi dispositivi - semplifica e velocizza il triage, facendo risparmiare tempo prezioso agli operatori. Sono lieto di vedere, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo, i positivi risultati della sinergia tra sanità pubblica e associazioni di volontariato». Con queste parole il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti, ha ringraziato le sezioni udinesi della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e dall'Associazione ltaliana contro le Leucemie, che hanno consegnato al Dipartimento di Oncologia e alla Clinica Ematologica dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine quattro dispositivi TotalEye: colonnine intelligenti nelle quali sono integrati la misurazione della temperatura, la telecamera che controlla l'utilizzo delle mascherine, il distributore automatico di gel igienizzante e un erogatore di mascherine protettive monouso. Alla breve cerimonia di consegna erano presenti i dirigenti del dipartimento di Oncologia,Giamnpiero Fasola, ed iL Renato Fanin di Ematologia; entrambi hanno sottolineato l'importanza della collaborazione delle associazioni, che contribuiscono spesso a superare i momenti critici.

Giorgio Arpino, presidente della Lilt, ha osservato come per la prima volta due associazioni abbiano collaborato ad un obiettivo condiviso. I quattro robot sono stati acquistati utilizzando donazioni finalizzate; tra queste, quella dei familiari di Bruna Guion, presenti alla consegna con Giordano Zoppolatto, direttore della Banca di Udine, che ha contribuito all'iniziativa.

