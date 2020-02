SODALIZIO

UDINE La Confederazione Agricoltori Italiani (Cia) del Friuli Venezia Giulia, a seguito di un massiccio cambio della guardia, si ripresenta sul campo completamente rinnovata.

L'associazione di categoria, infatti, uno dei pilastri storici per i coltivatori, torna sul territorio come un'epifania, mettendo al servizio della terra non soltanto nuovi vertici, ma nuova linfa e propositi concreti. Ecco che l'ex presidente ed ex direttore Enio Benedetti ha passato il testimone rispettivamente ad Andrej Lakovic di Doberdò del Lago e Luca Bulfone, già direttore regionale Agricoltura. Non meno importanti i nuovi volti all'interno della Giunta e i vicepresidenti Fabio Lorenzon, Paolo Della Siega, Giuliano Pozzar e Adriano Bravin che, assieme ai dirigenti, hanno decisamente abbassato l'età media della Cia, trasformandola nella guida ideale verso un futuro che ha in serbo non poche sfide e scommesse da vincere. Prima fra tutte, riconquistare la fiducia degli agricoltori locali garantendo presenza, ascolto, aiuto e massimo sostegno.

IL PRESIDENTE

«Siamo fortemente motivati e colmi di entusiasmo spiega il presidente Lakovic . In breve miglioreremo i servizi ma, soprattutto, ne creeremo di nuovi per supportare e aiutare i coltivatori ad affrontare, passo dopo passo, i difficili cambiamenti. A questo proposito continua Lakovic un calendario garantirà la nostra presenza costante e capillare sul territorio, per raccogliere ogni istanza».

«Mai come oggi fa eco Bulfone è fondamentale riconquistare i nostri colleghi agricoltori ricordando la vocazione storica che ispirò la nascita di quest'organo, una missione di tutela e sviluppo che intendiamo portare avanti degnamente».

L'AGENDA

Agenda piena, dunque, per la rinnovata Cia del Friuli Venezia Giulia che, tra i propositi urgenti, annovera anche tavoli di confronto in Regione per discutere le linee guida del nuovo Piano di sviluppo rurale garantito dal Fondo europeo, e maggiore attenzione e dialogo con la realtà agricola delle Valli del Natisone e del Carso triestino e goriziano, anche grazie alla presenza in Giunta di Franc Fabec, presidente della Kmecka Zveza.

