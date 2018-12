CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCIALEUDINE Dalla strada all'appartamento condiviso, saltando tutti i passaggi intermedi, che siano un dormitorio o la comunità: arriva anche a Udine e nei comuni dell'Unione Friuli centrale la nuova formula che scardina la routine dei senzatetto e delle persone che vivono ai margini per aiutarli ad uscire dal degrado. Il modello del cosiddetto housing first, che mette la casa al centro, grazie ad un finanziamento ad hoc del Fondo sociale europeo (programma operativo nazionale inclusione) e del pacchetto di stanziamenti Ue per l'aiuto agli...