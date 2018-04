Soccorso in strada, reagisce contro i sanitari e i poliziotti: finisce in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Reagisce contro sanitari e poliziotti intervenuti per soccorrerlo e finisce arrestato. È successo intorno alle 3.30 della scorsa notte a Udine. Protagonista un uomo di 33 anni, udinese, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.Tutto comincia a seguito di una chiamata di soccorso arrivata alla centrale operativa con la segnalazione di un uomo che si era sentito male, accasciatosi in via Cosattini, partita probabilmente da alcuni passanti. Ma quando i...