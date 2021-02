Diversi disagi causa maltempo nella giornata di ieri con allagamenti e esondazioni di rii nella zona del Collinare, slavine e valanghe in montagna. Proprio a causa del pericolo valanghe, Fvg Strade ha imposto la temporanea chiusura al traffico della strada regionale 110 di Passo Pramollo, della Sr 456 Della Forcella Lavardet e Valle San Canciano in comune di Prato Carnico dove una slavina aveva invaso la carreggiata e della Sr 73 del Lumei, che rimane aperta fino al 14 febbraio a fasce orarie, ovvero dalle 6.30 alle 18.30; negli altri orari resta chiusa. In mattinata poi la 52bis di Passo Monte Croce Carnico è rimasta provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in comune di Paluzza a causa di una piccola slavina. Il personale Anas è intervenuto con una turbina al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Alle 10.27 l'arteria è stata riaperta completamente.

Alcune persone sono rimaste invece isolate a causa di un innalzamento del livello di un rio all'altezza del guado per l'agriturismo Tulin a Montenars, nella zona di borgo Isola.

Diversi gli scantinati allagati poi tra i comuni di Tarcento, Buja, Majano, Cassacco, Osoppo e Gemona. Disagi anche sulla Pontebbana a Collalto di Tarcento per acqua sulla carreggiata così come lungo la strada che collega San Vito di Fagagna a Plasencis. L'allerta meteo arancione rimane in vigore fino alle 15 di oggi e viene ribadito l'invito a prestare particolare attenzione e limitare al minimo gli spostamenti in montagna per il rischio valanghe che registra un pericolo elevato (4 su 5).

