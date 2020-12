IL BILANCIO

UDINE Anno difficile per la siderurgia del Triveneto dunque anche per quella del Friuli Venezia Giulia assieme a Trentino Alto Adige e Veneto. Lo rileva l'analisi di siderweb basata su numeri contenuti in Bilanci d'Acciaio 2020 e presentata con un evento digitale. La siderurgia regionale risulta infatti reduce da un 2019 non entusiasmante dal punto di vista della redditività. In vista di un 2020 difficile a causa della crisi economica globale e di un 2021 che potrebbe concludersi con valori inferiori al 2019, sono invece segnali positivi la diminuzione dei debiti e il rafforzamento patrimoniale.

I BILANCI

L'ufficio studi siderweb ha analizzato dal punto di vista economico finanziario i bilanci relativi al 2019 di oltre 5mila imprese dell'acciaio, dalla produzione all'utilizzo per fotografare la situazione economico e patrimoniale della filiera: 259 quelle del Triveneto che in totale hanno generato un fatturato di 9,9 miliardi di euro in contrazione tendenziale del 4,7%. «L'area ha spiegato il responsabile Stefano Ferrari vanta il 15,8% del totale delle imprese italiane del settore e genera il 18,2% del fatturato.

IL TRIVENETO

Ne deriva che la dimensione media delle imprese nel Triveneto è maggiore che nel resto d'Italia, con 38 milioni di fatturato contro i 33 della media nazionale». L'andamento del 2019, in termini di redditività, non è stato brillante: il valore aggiunto è diminuito del 3,1%; del 12% l'Ebitda e del 28% il risultato netto. «Rispetto all'Italia, il Nord Est ha fatto meglio per fatturato e valore aggiunto, mentre la riduzione dell'utile è superiore alla media nazionale» ha specificato Ferrari. Entrando nel dettaglio dei singoli comparti in cui il campione è stato suddiviso (produzione, centri servizio, distribuzione di acciaio, taglio lamiera e commercio rottame), il settore che ha tenuto meglio è quello dei centri servizio mentre quello più in difficoltà è quello del rottame.

LA REGIONE

Per quanto riguarda nello specifico il Friuli Venezia Giulia, la regione conta 58 aziende (24 a Udine, 28 a Pordenone, 2 a Gorizia e 4 a Trieste) per un fatturato complessivo di 3.990.532.953 euro (Udine 3.445.167.453 euro; Pordenone 513.330.398; Gorizia 19.875.655 e Trieste 12.159.447 euro). Sul fronte dell'Ebitda il valore per la regione è pari a 358.124.440 euro: Trieste 1.360.409; Gorizia 342.498; Pordenone 38.349.258 e Udine 318.072.275 euro.

L'UTILE

Per quanto riguarda invece l'utile, il Friuli Venezia Giulia registra 126.523.011 euro così spartito tra le province: 2.547.990 Trieste, 56.588 a Gorizia, 4.082.463 a Pordenone e 124.931.950 euro a Udine. Infine, i dipendenti: in totale sono 4.387 (20 a Trieste, 3 a Gorizia, 1.621 a Pordenone e 2.744 a Udine).

