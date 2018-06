Si ustiona con il disgorgante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Bottiglia di disgorgante liquido scoppia in faccia a un anziano di Udine di settantacinque anni mentre, dopo aver fatto la spesa in un punto vendita a nord di Udine, la stava scaricando dal bagagliaio della macchina per portarla in casa, vicino a piazza Primo Maggio; è successo intorno alle 13.30 di ieri e l'uomo è finito in ospedale con ferite da ustione sul volto e sul corpo, con ogni probabilità anche - è uno dei timori - con un'ntossicazione anche da inalazione di sostanze tossiche e velenose. L'anziano aveva raggiunto il...