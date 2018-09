Si ribalta con il trattore In prognosi riservata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDACIVIDALE DEL FRIULI Grave incidente nella mattinata di ieri a Sanguarzo, frazione di Cividale del Friuli, nella zona della Cava Grande. Un uomo si è ribaltato con il trattore che stava conducendo per alcuni lavori in una parte di terreno collinare ed è precipitato per due metri, restando incastrato nel mezzo che poi ha terminato la sua corsa in un fosso.A dare l'allarme, dopo circa un'ora di drammatica agonia per il malcapitato, sono stati alcuni alcuni passanti, dei turisti che stavano transitando nei dintorni della frazione di...