POLIZIA

UDINE Arrestati in borgo stazione due cittadini stranieri che, dopo essere venuti alle mani, si sarebbero coalizzati contro gli agenti intervenuti sul posto, del reparto prevenzione crimine Veneto della Polizia di Stato, impegnato con altri agenti della Questura di Udine in straordinari servizi di controllo del territorio. Verso le 14 i poliziotti, impegnati nel controllo degli avventori di un pubblico esercizio di via Leopardi, si erano accorti che due giovani lì vicino stavano litigando animosamente fino a colpirsi con calci e pugni e cadere a terra, uno dei due brandendo anche un manganello allungabile. Accortisi degli agenti intervenuti immediatamente per dividerli, i due, per tentare di fuggire, si sarebbero scagliati contro i primi minacciandoli e colpendoli con pugni e manate. Anche utilizzando lo spray al peperoncino in dotazione, i poliziotti sono riusciti ad immobilizzarli e condurli in Questura in stato di arresto. Gli accertamenti e la prima attività d'indagine esperita in ufficio hanno permesso ai poliziotti di appurare che uno dei due, un cittadino egiziano 22enne residente in Lombardia, aveva anche a carico un divieto di ritorno nel comune di Udine ed in più girava in sella ad una mountain bike di notevole valore sul cui possesso non riusciva a dare plausibili giustificazioni. È stato appurato che la bicicletta era stata rubata due giorni prima ad una cittadina udinese, cui è stata restituita.

Il cittadino egiziano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, ricettazione della bicicletta ed inosservanza del divieto di ritorno nel comune udinese; l'altro contendente, un cittadino libico 28enne residente in città, solo per resistenza a pubblico ufficiale. Nel quartiere delle magnolie il 21 e 22 luglio, sono state identificate in tutto 120 persone e controllati 3 esercizi commerciali: denunciati anche un italiano per ricettazione di un telefonino, e due persone per inosservanza del divieto di ritorno in Udine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA