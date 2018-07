Si finge mendicante e ruba la borsa ad un'anziana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARABINIERITOLMEZZO Si aggira per i tavolini del bar della piazza a Tolmezzo chiedendo la carità e cercando di impietosire le persone anziane leggendo alcuni passi della Bibbia in cui si esorta il prossimo a essere generosi con chi è in difficoltà. Una pensionata di settantotto anni, che abita in un paese vicino al centro cranico, sta bevendo un caffè con la figlia; si preoccupa subito per quella che pare una mendicante e scambia due parole con lei, per darle coraggio. Ma quella donna che chiede qualche euro in realtà è una ladra: le...