Si ferisce dopo l'atterraggio Parapendista in ospedale

SAPPADASfortuna, vento troppo forte o solo inesperienza? Non si sa quale dei tre fattori abbia inciso nell'incidente avvenuto ieri a Sappada dove un 20enne di Rigolato (Udine), G.D.Q., è rimasto ferito subito dopo l'atterraggio con il parapendio. Il ragazzo si è schiantato contro un muretto dopo essere inciampato in una buca, forse l'unica presente in zona. Stava facendo pratica, seguito da un istruttore. In zona c'era anche molto vento. Ha riportato un forte trauma toracico. È stato recuperato con l'elicottero e trasportato all'ospedale di...