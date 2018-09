Si abbatte l'ex pollaio «Lo chiedevano da decenni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIAUDINE A Palazzo D'Aronco, nelle fila della nuova amministrazione che regge il municipio, si respira aria di soddisfazione per il prossimo abbattimento di una struttura fatiscente, per cui da anni i cittadini del quartiere del Peep est chiedevano una soluzione. Il primo, metaforico, colpo di piccone, è arrivato ieri mattina.Il fabbricato in questione era stato ribattezzato ex pollaio dai residenti. A plaudere all'abbattimento è l'assessore all'edilizia del Comune di Udine Alessandro Ciani: «Finalmente, dopo anni di attesa, oggi è...