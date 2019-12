Shopping in rete, le dritte per non cadere nei tranelli

IL DECALOGO

UDINE (E.B.) La Polizia di Stato scende in campo per la protezione dello shopping natalizio online. A Natale scatta la caccia al regalo, e, sia per comodità e a volte per cercare offerte a basso costo, l'attenzione di molte persone si rivolge agli acquisti in Rete, dove spesso si trovano delle buone occasioni. Di conseguenza anche i truffatori si sono messi al passo con i tempi, spostando il loro campo d'azione anche su Internet. Quale migliore occasione quindi per fornire consigli utili ed evitare che lo shopping intenso finalizzato all'acquisto di doni per le persone a noi care, ci faccia incorrere in potenziali truffe, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo ed i ristrettissimi tempi per gli acquisti. Per questo motivo la Polizia Postale e delle Comunicazioni è scesa in campo con un opuscolo che offre alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online. Il vademecum sarà disponibile sul sito della Polizia di Stato e sulle relative pagine Facebook e Twitter. Anche in Friuli Venezia Giulia si sono registrati casi di merce ordinata on line, regolarmente pagata, ma mai arrivata a destinazione. Fenomeni solo parzialmente diversi riguardano l'invio di merce di qualità inferiore a quella acquistata o addirittura totalmente differente. A livello regionale sono stati infatti complessivamente denunciati circa 40 casi di truffe legate ad acquisti effettuati on line nel solo mese di novembre e dicembre di quest'anno. Sempre attuale in periodo di festività è anche la truffa che si nasconde nelle offerte di appartamenti in affitto in località turistiche, in questo periodo particolarmente ricercati dalle famiglie per trascorrervi le vacanze natalizie. È buona regola in questi casi inserire su un motore di ricerca il testo dell'annuncio, con il fine di scoprire l'offerta dello stesso immobile fittiziamente ubicato in regioni diverse. Verificare ancora se l'intestatario dell'annuncio risulti già segnalato da altri utenti per truffe o comportamenti scorretti inserendone i dati personali su un motore di ricerca. Cercare infine corrispondenze fotografiche attraverso Google Maps in merito all'effettiva ubicazione dell'appartamento all'indirizzo indicato nell'annuncio. In periodo di vacanze natalizie sembra da ultimo doverosa la raccomandazione di non pubblicare sui social foto che facciano capire agli utenti della rete di trovarsi in luoghi lontani magari per un arco temporale piuttosto lungo. La Polizia raccomanda innanzitutto per gli acquisti on line di usare software e browser completi ed aggiornati, dare la preferenza a siti certificati o ufficiali ricordandosi che un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio (partita Iva, numero di telefono fisso, indirizzo fisico e dati per contattare l'azienda). Inoltre vanno letti sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti e se si usa lo smartphone o il tablet, vanno utilizzate le app ufficiali dei negozi on line. Infine si raccomanda l'uso di carte di credito ricaricabili.

