Shopping dei ladri in Galleria Bardelli

CRIMINALITÀ IMPORTATAUDINE Tre ragazzi stranieri si preparano per la stagione estiva alleggerendo profumerie e negozi di abbigliamento. Nella mattinata di giovedì il trio ha approfittato dell'orario di punta nei negozi della Galleria Bardelli di Udine per mettere a segno diversi colpi. Muovendosi in gruppo gli stranieri hanno arraffato numerose boccette di profumo e abiti estivi per poi nasconderli all'interno dei loro zainetti. Gli zainetti, sempre più voluminosi, non sono passati inosservati alle commesse e una di loro ha chiamato i...