LA VERTENZA

UDINE C'è preoccupazione per il futuro della Dm Elektron e dei suoi dipendenti. Il Pd ha chiesto al governatore del Friuli Venezia Giulia di farsi parte attiva per trovare una soluzione che garantisca la tante persone coinvolte.

«Il presidente Fedriga si faccia garante delle trattative per la Dm Elektron nell'incontro che, come auspichiamo, sembra la Regione voglia fissare. Incontro cui bisogna che partecipino finalmente la parte datoriale e i sindacati», ha detto ieri a Buja il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, il quale, assieme alla segretaria del circolo Pd Guido Rossa Giulia Mattiussi, si è recato alla Dm Elektron, la fabbrica di componentistica elettronica dove i lavoratori stanno tenendo un presidio permanente.

Per Shaurli «serve chiarezza. Serve un piano industriale credibile che tenga assieme le aspettative imprenditoriali con impegni precisi e seri a tutela delle maestranze e delle linee produttive dell'azienda. In queste condizioni i lavoratori sono alla stremo, per la cassa integrazione e per la mancanza di prospettive. I lavoratori e speriamo la Regione non si possono rassegnare alla totale delocalizzazione in Romania delle attività industriali. Ricordiamo che la Dm Elektron lavora prodotti alti di gamma che si possono fregiare del marchio made in Italy».

