LA POLEMICA

CIVIDALE «Al netto della replica dell'assessore Gibelli, ciò che rimane è il taglio di 200mila euro a Mittelfest, un meno 25% in due anni che metterebbe in ginocchio qualsiasi manifestazione». Così il segretario regionale Pd Cristiano Shaurli: «Alla mia interrogazione attendevo una risposta seria e motivata, invece l'assessore Gibelli prima in burocratese stretto ha spiegato che ci sono state modifiche di punteggi ed altre amenità del genere e poi ci ha regalato un racconto, anche divertente, di telefonate mancate, di vicende personali, di sua assenza alle prime». Il consigliere dem ricorda: «Polemiche e discussioni sul festival le hanno affrontate tutti gli assessori degli ultimi 20 anni. Tutti però, diversamente dalla Giunta Fedriga hanno continuato a credere nel Mittelfest e nel territorio del Cividalese, magari portando il proprio contributo di idee invece di affamarlo' per farlo chiudere progressivamente. Secondo Shaurli: «Lo spettacolo dal vivo, il teatro, il confronto culturale certo non sono di vendita' immediata come un concerto rock o magari l'ennesimo festival enogastronomico ma il Mittelfest ha dato e sta dando lustro e visibilità a Cividale e all'intera regione, è riconosciuto dagli addetti ai lavori e dalla stampa nazionale ed internazionale, ha avuto un aumento di spettatori. Se non bastasse la sfida culturale che rappresenta, dal punto di vista economico ha prodotto migliaia di presenze negli hotel e fatto lavorare gli esercizi del territorio». Dunque rincara: «Tante parole quindi ma l'unica sicurezza è un taglio del 25% in due anni che mette a rischio la sopravvivenza del festival e le sue ricadute per Cividale e l'intero territorio». La manifestazione ha portato a Cividale oltre 1.200 compagnie teatrali nazionali ed estere.

Elisabetta Batic

