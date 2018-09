Settembre Doc a Latisana, tra assaggi e musica Tre giorni di eventi con ospite il comico Vergassola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOLATISANA A Latisana torna Settembre Doc, appuntamento fra i più attesi di fine estate in Friuli e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, giunto alla 25. edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico, c'è certamente il saper coniugare enogastronomia, cultura, musica e spettacolo. Settembre Doc sarà quindi a Latisana da venerdì 7 a domenica 9 settembre, per una 3 giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati dalla Pro in collaborazione col Comune. Info e programma...