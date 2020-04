CONTROLLI

UDINE Passeggiava per via Cividale senza mascherina o protezione sul volto e una volta fermato dagli agenti della Polizia, ha reagito malamente, iniziando a prenderli a calci e pugni. L'episodio è accaduto mercoledì: protagonista un cittadino ghanese di 25 anni, finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Una volta fermato, il ragazzo si era rifiutato di fornire le proprie generalità, incominciando a spintonare gli agenti e dando loro anche dei calci, costringendoli a cadere a terra insieme a lui. Ma è stato bloccato. Condotto in Questura si è scoperto che il 25enne era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di decreti di espulsione e contestuali ordini del Questore ad allontanarsi, che non aveva mai rispettato. Anche in Questura ha mantenuto un atteggiamento ostile e aggressivo, tentando pure di fuggire lungo un corridoio, senza mascherina; infine ha rotto la serratura di una porta. L'uomo è stato quindi arrestato e ieri mattina nell'udienza di convalida in videoconferenza tra gli uffici della Questura, dov'era presente il difensore, quelli del gip e quelli della Procura è stato convalidato il fermo. Il 25enne è stato quindi munito di nuovo ordine del Questore ad abbandonare la Stato.

CARABINIERI

Nel corso della giornata di ieri i carabinieri della Sezione Radiomobile di Udine hanno condotto una serie di controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza. In particolare in borgo Stazione sono stati sanzionati in totale 11 cittadini stranieri per diverse inottemperanze alle prescrizioni imposte e 2 cittadini stranieri sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di hashish. Nel dettaglio 5 stranieri (2 del Bangladesh e 3 del Pakistan), titolari di altrettanti esercizi commerciali (del tipo market e tecnologici) sono stati sanzionati poiché nella veste di titolari, non hanno garantito, all'ingresso degli esercizi, la disponibilità di guanti e soluzioni idroalcoliche per i clienti. Altri 6 stranieri (4 Pakistan e 2 Afghanistan) sono stati sanzionati poiché permanevano in borgo stazione senza giustificato motivo.

Tra i vari controlli eseguiti nei giorni scorsi, mercoledì a Tarvisio i militari della Stazione locale e del Nil di Udine hanno elevato una sanzione amministrativa a carico di una ditta nel cui magazzino (che cura il settore abbigliamento) è risultata in corso l'attività lavorativa nonostante la vigente chiusura. L'operaio controllato è stato a sua volta sanzionato per inosservanza al decreto anti Covid-19.

