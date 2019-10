Seicentomila euro per sostenere le riserve naturali della regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I GIOIELLI VERDIFORGARIA Una somma complessiva pari a 660mila euro è stata approvata dalla Giunta regionale per sostenere la gestione delle riserve naturali sul territorio del Friuli Venezia Giulia. La delibera è stata proposta dall'assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, Stefano Zannier. Nel dettaglio, la Regione attribuisce 100mila euro al Comune di Forgaria per il lago di Cornino, 48mila euro all'Ente parco delle Prealpi Giulie per la Val Alba, 130mila euro al Comune di Marano Lagunare per le foci dello...