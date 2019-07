Seicento chili di anguille per ripopolare i fiumi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVISO UDINE La Regione si prepara ad acquistare 600 chili di anguille selvatiche al prezzo massimo di 25mila euro comprensivi di Iva al 22% allo scopo di ripopolare i fiumi del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa campeggia in un avviso pubblico appena formalizzato dall'Ente di tutela del patrimonio ittico del Fvg, erede dell'Ente tutela pesca. Le proposte dovranno arrivare entro il prossimo 25 luglio e non potranno in alcun caso superare l'importo di 25mila euro. La fornitura riguarda, nello specifico, i ragani, ossia esemplari di novellame...