LA STORIA

UDINE Centododici anni e nove saloni di esperienza in due e la decisione di non farsi fermare neanche dal lockdown. Anzi, di ripartire con una nuova avventura imprenditoriale proprio nel momento in cui altre attività sono costrette a chiudere. Ivana Baldin e Gino Zanet, una lunga storia professionale in riva al Noncello (hanno gestito fra l'altro il salone Jean Louis David in piazza XX Settembre) prima di trasferirsi a Udine, ci riprovano. «Avevo intenzione di chiudere e godermi un po' la vita - racconta Ivana Baldin -, ma ho anche voglia di lavorare ancora e di formare nuovi giovani a questo mestiere. Così, quando mi sono ritrovata chiusa in casa per il lockdown, mi sono chiesta se questa sarebbe stata la mia fine. E mi sono ricordata della proposta, che avevo ricevuto, di aprire un nuovo salone in franchising con il marchio di Franck Provost. Ci ho pensato, ho fatto un giro per la città, ho trovato il luogo adatto, in via Cosattini, e non mi è parso vero, a 72 anni, di poter cominciare una nuova avventura». In qualche modo il nuovo salone rappresenta anche una soluzione al problema delle misure anti Covid-19: «Nel salone all'interno del Città Fiera lavorano otto dipendenti, ma le regole sul distanziamento impediscono di far lavorare tutti contemporaneamente e impongono di organizzare il personale su turni. Con il nuovo salone potrò trasferire quattro dei dipendenti e far lavorare tutti. E la cosa più bella è avere ancora la possibilità di far crescere altri giovani, di trasmettere loro la passione per questo lavoro, che è lo stimolo che ti permette di andare avanti dopo tanti anni nonostante le difficoltà e gli ostacoli della burocrazia». Per ora, tuttavia, i dipendenti saranno gli stessi che lavorano nel salone del centro commerciale, ma la notizia della nuova apertura ha già fatto arrivare cinque curriculum. E le prospettive ci sono: «In questo momento e fino a settembre-ottobre andiamo avanti con queste risorse e vediamo come vanno le cose. Ma in autunno contiamo di poter avere bisogno di nuovo personale e di effettuare assunzioni». E da imparare, secondo Ivana Baldin, c'è molto. Tutta una filosofia, «perché fare un colore è come dipingere un quadro, e chi ha questa passione deve portarla avanti e trovare qualcuno che gli insegni il mestiere. Io lo vedo subito - continua - se un ragazzo o una ragazza è portato per fare il parrucchiere: lo vedo dalla manualità anche solo nel fare uno shampoo. Perché il successo parte da lì, dal lavello. Ai giovani parrucchieri insegno che, quando si trovano davanti una cliente, devono guardarla, fotografarla e vedere già il risultato finale». E gli insegnamenti sono serviti, se si considera che diversi degli ex dipendenti hanno aperto nuove attività osono andati in giro per l'Italia, con un bagaglio e un nome che ha portato loro fortuna. La stessa figlia di Ivana, Barbara Callegari, da una decina d'anni lavora a Roma. «Anche questo salone - conclude - lo aprirò e poi fra qualche anno lo cederò, magari a uno dei miei dipendenti».

Lara Zani

