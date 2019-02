Scritte Dacia Arena, il Comune non molla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONTENZIOSOUDINE Che i rapporti tra l'amministrazione comunale, qualsiasi sia la giunta, e l'Udinese Calcio non siano sempre facili è ormai cosa assodata e, infatti, per un accordo trovato, altre questioni continuano a essere dibattute nelle aule dei tribunali. Se pare esserci una convergenza sulla demolizione dello store, sull'insegna Dacia Arena la società sportiva non molla e presenta ricorso alla Corte d'Appello di Trieste. Ieri, quindi, la giunta Fontanini ha deliberato in risposta l'autorizzazione alla costituzione in giudizio. La...