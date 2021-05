Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BILANCIOUDINE Ammonta a quasi 700 mila euro il valore complessivo di opere d'arte false tolte dal mercato grazie all'opera del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine, operativo in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. Dal bilancio 2020 si evince come siano state 50 le persone denunciate e 553 i reperti sequestrati. L'attività ha registrato anche un generale incremento con l'esecuzione di 14 sopralluoghi per l'accertamento...