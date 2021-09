Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVATARVISIO Oggi sarà una giornata da ricordare non solo per i tarvisiani, ma per tantissimi sportivi regionali: in quella data infatti, giorno di nascita di Mariano Malfitana, il Palazzetto dello sport di Tarvisio sarà ufficialmente intitolato a questa importantissima figura del tessuto sportivo e sociale, sconfitta lo scorso 12 aprile dal Covid. «Mariano è stato per oltre quarant'anni il punto di riferimento dello sport in...