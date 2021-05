Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAVENZONE Una donna del 1939, Gilberta Pezzetta di Tavagnacco, è morta in un incidente stradale che si è verificato ieripomeriggio lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza di Venzone in via Rivoli Bianchi. Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento tra due auto e un furgone. A causare lo schianto potrebbe essere stata l'invasione di corsia da parte di uno dei veicoli, forse nel tentativo di effettuare un...