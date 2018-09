Schianto mortale, giovane indagata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOCAVAZZO CARNICO La Procura di Udine ha iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di omicidio stradale la 21enne di Tolmezzo che domenica 16 settembre avrebbe provocato l'incidente stradale avvenuto a Cavazzo Carnico, a seguito del quale ha perso la vita il 46enne Massimiliano Pillinini di Somplago. A comunicarlo in una nota inviata ieri è lo Studio 3A del consulente Armando Zamparo che per conto della famiglia dell'uomo segue la vicenda. «Il pubblico ministero titolare del fascicolo, Elena Torresin si legge in una...