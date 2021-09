Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIAATTIMIS All'improvviso quel capriolo, che ha attraversato la strada mentre stavano passando. L'impatto inevitabile e i due motociclisti cadono rovinosamente al suolo. Per uno di loro non c'è stato nulla da fare, per l'altro il ricovero in ospedale. È di una persona morta e una ferita il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la notte di lunedì a Racchiuso di Attimis, nelle Valli del Torre. A perdere la vita un uomo di 43...