Schianto in moto a Verzegnis muore sotto gli occhi del fratello

STRADE INSANGUINATEVERZEGNIS Ancora strade insanguinate in Carnia. A distanza di due settimane dal motociclista che perse la vita a Cavazzo Carnico, ieri un altro centauro è rimasto vittima di un incidente stradale mortale, avvenuto stavolta lungo la strada ex provinciale 1 tra Verzegnis e Sella Chianzutan, attorno alle 12.Si tratta di Salvatore Andrea Faro, detto Salvo, classe 1990, originario di Catania, ma residente a Codroipo. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto da strada, una Kawasaki 1000, sulla celebre strada che ogni...