Schiaffi e offese alla sorella disabile, scatta la misura

POLIZIAUDINE Giovane donna disabile con un ritardo mentale che non le permette di essere autonoma sarebbe diventata il bersaglio quotidiano della violenza fisica e morale del fratello che convive con lei insieme alla loro madre in un comune della provincia di Udine. Per anni la ragazza avrebbe dovuto subire schiaffi e pesanti offese da parte del fratello che non sopporta di essere disturbato dalla sorella che girovaga per casa e ha bisogno delle continue attenzioni dei propri familiari che con convivono con lei. La madre, stando alle accuse,...