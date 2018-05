Sappada chiama, arriva Tolmezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNASAPPADA Sappada sempre più in Friuli, anche per la competenza dell'Arma dei carabinieri. Nell'attesa che il paese di montagna rientri al cento per cento nel nuovo sistema delle chiamate unificate di emergenza 115, 112 e 113, confluite lo scorso anno nella nuova utenza Nue 112, nella giornata di mercoledì è stato ufficializzato il passaggio per quanto attiene i militari dell'Arma.CARABINIERICosa vuol dire? Che i cittadini che chiamano il 112 dai telefoni fissi e dai telefonini di Sappada, si sentono rispondere ancora dalla Compagnia...