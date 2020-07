IL FUTURO

UDINE (al.pi.) Al centro delle polemiche sulla Fiera, non c'è solo l'ipotesi della fusione, ma anche l'idea di riconvertire alcuni dei padiglioni alla funzione scolastica e formativa. «Anziché andare verso la semplificazione e la risoluzione di due problematiche, quella relativa al futuro dell'ente fieristico e l'altra riguardante gli spazi per l'avvio del prossimo anno scolastico ha dichiarato infatti la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro - il centrodestra sia regionale che comunale le sta sommando, creando confusione e un futuro decisamente incerto». Non piace, all'esponente dem, il piano di rilancio illustrato giovedì in commissione comunale bilancio dall'amministratore unico, Lucio Gomiero, che aveva parlato della necessità di dare una nuova destinazione funzionale al patrimonio immobiliare dell'ente. «Il problema della Fiera di Udine aveva spiegato Gomiero - è soprattutto l'ammortamento della struttura immobiliare, che causa le perdite di bilancio. Per questo stiamo impegnati a trovare nuove vocazioni che portino ricavi, convertendo i padiglioni ad altre funzioni, in modo temporaneo o permanente. Stiamo lavorando per fare in modo che al massimo 4 padiglioni, circa il 20-25 per cento degli spazi, vengano usati dal mondo della formazione, della scolarità, oltre l'emergenza attuale, e del training».

«Già in precedenza ha commentato quindi Santoro - c'è stato modo di capire, grazie a due interrogazioni presentate in Consiglio regionale dal Pd, che per l'assessore regionale Sergio Bini e soprattutto per il sindaco di Udine Pietro Fontanini non c'è interesse a dare un futuro all'ente fieristico. Ora con l'illustrazione del progetto di rilancio dell'amministratore unico, i punti oscuri e le incertezze aumentano. Se da un lato assistiamo a investimenti parziali (solo 3 milioni sui 9,5 a disposizione), dall'altro appare caotica la visione sulla funzione che gli spazi della fiera dovrebbero avere, con una gestione dell'edilizia scolastica caotica se non addirittura completamente improvvisata. Chi ha deciso che la Fiera dovrà ospitare le scuole? Con quali risorse, della fiera o dell'edilizia scolastica? In mano a chi è l'edilizia scolastica? Queste domande, apparentemente senza risposta, rischiano da un lato di danneggiare un asset strategico per il rilancio del tessuto economico locale come la Fiera (che continua dunque una lenta agonia) e dall'altro di complicare la gestione dell'edilizia scolastica e quindi il ritorno a scuola a settembre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA