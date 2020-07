RIQUALIFICAZIONE

UDINE Oggi pomeriggio nel Giardino dei Tigli in una tavola rotonda sarà presentato il Manifesto del Parco di Sant'Osvaldo: sarà presente il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi che dialogherà con la direttrice sanitaria Asufc Laura Regattin, la soprintendente Mibac Simonetta Bonomi, l'assessore Fabrizio Cigolot, il direttore del Dsm di Udine Marco Bertoli e la presidente del Consorzio Cosm, Michela Vogrig. Sono previsti anche gli interventi di Andrea Maroè di Giant Trees Foundation, che si soffermerà sulla preziosità del Parco di Sant'Osvaldo a livello botanico e paesaggistico. Vania Gransinigh (Civici musei) offrirà una visione di recupero e riqualificazione dei luoghi del Parco per l'arte contemporanea, mentre Renato Bosa, Italia Nostra, porrà l'accento sull'importanza della tutela dei luoghi di memoria che ospitarono l'ormai ex Ospedale psichiatrico provinciale di Udine. Quasi 200 le adesioni giunte in pochi giorni che si sommano alle 1400 raccolte l'anno scorso per la tutela del Parco. Il Manifesto chiede l'apertura di un tavolo di co-progettazione, composto da quanti hanno sostenuto e partecipato ad attività e iniziative. Tra le tante proposte, anche la costituzione di un fondo.

