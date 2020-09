IL CASO

CIVIDALE Mancano pochi giorni alla riapertura del punto di primo intervento di Cividale, le cui attività erano state temporaneamente sospese a seguito della fase critica dettata dall'emergenza Covid. Ma ai cittadini delle Valli del Natisone non basta. È in programma questo pomeriggio alle 16.30, a San Leonardo, il terzo flash mob dopo quelli organizzati a Cividale lo scorso 27 giugno e a San Pietro al Natisone il 5 settembre per chiedere «pari dignità, in termini sanitari, ovvero di restituirci ciò che ci è stato strappato», come afferma Renato Osgnach, responsabile del Comitato per la tutela della salute nelle Valli del Natisone che lamenta, a nome dei valligiani, una «disparità nei servizi rispetto ad altre aree della regione. Da tempo, ormai prosegue siamo penalizzati con lo svuotamento dell'ospedale che per noi è un punto di riferimento».

Il Comitato non tralascia, nelle sue considerazioni, la parte economica per sostenere la presenza di servizi e posti letto e cita un esempio su tutti, ovvero i 50 posti letto messi a disposizione dal Policlinico Città di Udine già durante l'emergenza Covid, «posti che potrebbero essere utilizzati a Cividale, dove attualmente se ne contano 22 attivi, ma con ulteriori 17 potenziali e 3 per l'osservazione breve intensiva. Almeno 40 posti letto, insomma, si potrebbero sfruttare qui piuttosto che a Udine, dove il costo è, ci risulta, di 450 euro al giorno. Non è corretto utilizzare così i soldi dei cittadini, come non lo è l'ipotesi di privatizzare a Cividale anche la piastra radiologica. I fondi per la sanità andrebbero usati meglio».

Se su questi punti si rimane nel campo delle ipotesi, reali e concreti sono i servizi di cui i cittadini lamentano la cessazione, come la guardia medica a San Pietro al Natisone, «trasferita a Cividale per motivi di sicurezza, ma lasciando così sguarnito un bacino di 7/8.000 persone nelle Valli e portando disagio anche nella casa di riposo di San Pietro che accoglie una settantina di ospiti». La lista stilata dal Comitato è lunga, «abbiamo dovuto rinunciare al day hospital, il day surgery, la cardiologia e altri servizi ambulatoriali. Neanche interventi semplici come un tunnel carpale oppure una medicazione si possono più fare qui. Non chiediamo la luna, solamente servizi».

I valligiani, parlando attraverso il Comitato, denunciano la mancanza di tanti servizi e forme di assistenza. E snocciolano numeri: «Nei paesi più piccoli il medico di medicina generale è presente solo una volta alla settimana per 30 minuti. Per le emergenze l'unico medico di riferimento è quello a San Pietro al Natisone, ma pare che sia in partenza anche quello». Due mesi fa il Comitato aveva depositato in consiglio regionale 3.700 firme chiedendo che questi servizi venissero ripristinati, «ci destinassero almeno l'1% del bilancio destinato alla sanità, non possiamo fare la Cenerentola del Friuli Venezia Giulia. Noi chiediamo solo pari dignità».

