Sanità, arrivano i nuovi direttori Sui nomi è già polemica politica

SALUTE

UDINE A completare la riforma sanitaria del Friuli Venezia Giulia mancavano solamente le nomine dei nuovi direttori generali delle aziende che saranno formalizzate oggi durante la seduta della giunta regionale. Dopo una prima selezione delle candidature, non numerosissimi, si era formata una rosa di 21 nomi a cui attingere. Tra i 21 candidati selezionati alcune conferme e alcune sorprese. Sarà Giuseppe Tonutti, attuale commissario straordinario dell'Asuiud (ormai As Fc) a guidare l'Azienda regionale di coordinamento per la salute finora traghettata da Francesco Zavattaro. A Udine Tonutti lascerà il posto a Massimo Braganti, nominato sei mesi fa commissario straordinario della Usl Umbria 2.

A UDINE

In precedenza Braganti ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo di una Usl toscana e prima ancora, per tre anni, è stato direttore del Consorzio servizio sanitario della regione Toscana. Un curriculum blasonato per il nuovo dg che guiderà l'azienda sanitaria più grande della regione: laureato in economia a Firenze, Braganti conta diversi master alla Boccini di Milano e incarichi direttivi in diverse strutture, tra cui l'ospedale pediatrico Meyer. A Pordenone l'incarico di direttore generale va a Joseph Polimeni, che a inizio 2019 aveva ricevuto lo stesso incarico per l'Asl di Matera. Nulla cambia, invece, a Trieste dove viene confermato, Antonio Poggiana, mentre al Cro di Aviano arriva Francesca Tosolini, chiamata un anno fa a traghettare il Burlo Garofolo in qualità di commissario. Proprio al Burlo un ritorno, quello di Stefano Dorbolò, che aveva già guidato l'Irccs per poi passare alla Direzione centrale salute della regione che ora passa alla vice Gianna Zamaro. Ad un anno di distanza dalle nomine dei commissari, che sarebbero rimasti in carica 12 mesi, arrivano dunque quelle dei direttori generali e ancora manca il passaggio in giunta che già piovono le prime critiche sulle scelte fatte.

LE REAZIONI

«Abbiamo perso un'occasione importante per risollevare le sorti della sanità della nostra regione commenta il consigliere regionale pentastellato Andrea Ussai -. È un vero peccato che chi aveva il dovere e la responsabilità di promuovere un cambio di passo abbia voluto invece andare in continuità con la Giunta precedente. Accanto alle seconde e terze linee del periodo Serracchiani-Telesca per l'azienda giuliano-isontina e l'Arcs, sono infatti stati scelti, per l'area vasta udinese, un ex direttore amministrativo da 6 mesi commissario a Terni alla sua prima esperienza come direttore generale, mentre per quella pordenonese, un altro profilo simile, ex direttore sanitario di presidio sempre di estrazione toscana ma ora in Basilicata. L'abile e astuto assessore Riccardi ha vinto su tutta la linea, piegando ogni aspirazione della Lega e di un assente presidente Fedriga, a cui in teoria spettavano le nomine prosegue Ussai -. Questo la dice lunga su un partito con molti rappresentanti in Consiglio regionale ma con poco peso politico». E pare sarà destinata a suscitare polemiche anche l'assenza di un nome forte della sanità che aveva partecipato al bando, quello di Paolo Bordon il cui ritorno nella sanità regionale sarebbe stato gradito a più di qualcuno, anche in virtù della sua lunga esperienza e della conoscenza della macchina sanitaria del Fvg. Lo stesso Bordon, che si era candidato anche in Emilia Romagna e Lombardia, aveva dichiarato al Gazzettino di essere attratto dalla sua terra e di cercare «un progetto» più che un posto di lavoro, prendendo in considerazione «un sistema che pare in difficoltà, ma che vuole riabilitarsi».

Lisa Zancaner

