SALUTE

UDINE Cinque Aziende sanitarie su 6 hanno chiuso il bilancio 2019 in terreno positivo e a loro resteranno i fondi risparmiati nella quota parte dopo che, come prevede la normativa nazionale, con quei risparmi sarà sanato il «buco» della Azienda sanitaria pordenonese, che ha chiuso in rosso per 950 milioni. Coperta la perdita, nelle casse delle Aziende in terreno positivo resteranno complessivamente 7,4 milioni, in proporzione ai risultati positivi da esse prodotti. Saranno invece richiamati al centro e impiegati «per sopperire alle esigenze di parte corrente del servizio sanitario regionale per l'anno in corso» i 7,2 milioni di avanzo conseguenti alle economie di spesa sulle attività sovraziendali. In sostanza, «è di oltre 14,7 milioni l'avanzo complessivo che il Servizio sanitario regionale ha registrato nel 2019», ha sintetizzato ieri in I commissione consiliare il vice presidente della Regione e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, illustrando le disposizioni che saranno inserite nel disegno di legge di assestamento per ripianare il disavanzo pordenonese e per realizzare, da parte di ciascun direttore generale delle Ass, due report su quanto fatto per contrastare l'emergenza da Covid-19 e sui fabbisogni del sistema. Nello specifico, ha spiegato l'assessore, «il primo report dovrà essere presentato entro il 15 agosto e prevedere il monitoraggio sul periodo gennaio-luglio; il secondo varrà da luglio a settembre e dovrà essere consegnato entro il 15 ottobre. Tutto ciò permetterà di far coincidere durata dell'emergenza con durata della reportistica ha aggiunto Riccardi e, in successione, avere un report di consolidamento del fabbisogno finanziario del Sistema sanitario regionale in vista della manovra di assestamento d'autunno».

TAMPONI AI BENGALESI

Intanto a Monfalcone parte oggi l'attività di monitoraggio e prevenzione nei confronti delle circa 300 persone che dal 1° giugno sono arrivate dal Bangladesh per evitare nuovi casi di Covid-19. Una misura conseguente alla stretta che è stata posta dal Governo nazionale, che ha sospeso i voli in arrivo da quel Paese, dopo il significativo numero di positivi riscontrato su un aereo proveniente da Dacca. Il Governo ha anche confermato la quarantena per i provenienti da Paesi extra Ue. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina eseguirà tamponi all'oratorio di San Michele dalle 8 alle 17.30 e domani dalle 7.30 alle 17, per circa 30 tamponi l'ora. Sarà misurata anche la temperatura e sarà richiesto di compilare un breve questionario fornito nella lingua madre. I soggetti che risulteranno negativi al tampone, saranno invitati a sottoporsi ai test sierologici. Ieri in regione si è registrato un nuovo caso di Covid-19 (di origine area balcanica), anche se complessivamente i positivi sono scesi di cinque unità rispetto al giorno precedente, fermandosi a 108 soggetti, tra ospedalizzati, clinicamente guariti e in isolamento domiciliare. Nessun paziente è in terapia intensiva e i ricoverati in altri reparti sono due. Secondo il Rapporto congiunto Istat-Iss diffuso ieri, riguardo all'impatto dell'epidemia sulla mortalità confronto tra gennaio-maggio 2020 e con la media per lo stesso periodo 2015-2019 , in Friuli Venezia Giulia tra gennaio e febbraio si era registrato un -3,6% di mortalità con un'impennata di +15,2% a marzo e del 18,5% ad aprile. Nei primi cinque mesi di quest'anno i morti totali sono stati 6.446 di cui 333 per Covid-19. Ad oggi il numero è salito a 345. Cifre che portano a 20 il tasso di mortalità standardizzato per 100mila abitanti, a fronte del 32,1 del Veneto e del 56,1 del Trentino-Alto Adige. In Lombardia tale tasso è al 144,5, in Emilia-Romagna al 73 e a 64 in Liguria.

Antonella Lanfrit

