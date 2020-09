L'ANNUNCIO

UDINE L'amministrazione regionale sta definendo i cardini del quarto Piano sangue del Friuli Venezia Giulia, che dovrà vedere alleati nello sforzo di rinnovamento del sistema l'amministrazione, i professionisti e il mondo delle associazioni e dei volontari.

Al momento il Friuli Venezia Giulia resta una delle realtà trasfusionali più avanzate del Paese, è ancora autosufficiente e addirittura può contribuire a rifornire altre regioni italiane, ma è necessario superare alcune inevitabili criticità, tra cui quella del ricambio generazionale dei donatori e l'importante carenza di figure professionali e di emocomponenti, nonchè le conseguenze dell'epidemia in corso.

IERI MATTINA

Lo ha evidenziato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi nel corso dell'assemblea dell'Associazione friulana donatori di sangue, tenutasi ieri mattina a Udine, al teatro Giovanni da Udine, presenti in sala quasi quattrocento delegati in rappresentanza delle duecento sezioni dell'associazione oltre al neo presidente della Fidas Giovanni Musso, per la prima volta in Friuli in questa veste, assieme al segretario organizzativo nazionale Pierfranesco Cogliandro.

Si è trattato di un'assemblea in forma inevitabilmente ridotta a causa del Covid-19, ma occasione preziosa per porgere il ringraziamento della Regione ai volontari e all'associazione, che in modo importante hanno contribuito in questo momento di crisi, e per delle valutazioni sull'evoluzione del sistema di salute, la cui efficienza poggia sull'organizzazione della rete trasfusionale e sulla disponibilità di sangue, nonché sulla risposta che i donatori possono fornire all'interno di questo sistema.

Le attività di medicina trasfusionale sono parte integrante dei livelli essenziali di assistenza e si fondano sulla donazione volontaria, e non remunerata, del sangue e dei suoi componenti.

L'OBIETTIVO

Il principale obiettivo del Piano sarà porre le basi per raggiungere un centro unico regionale. Per la Regione è fondamentale un coordinamento più forte dei centri, con investimenti e funzioni organizzative che consentano di razionalizzare la raccolta e garantire al meglio le attività di servizio legate ai bisogni della cura dei pazienti.

REALTÀ VIVA

Il 2020 è un buon anno per le donazioni in Friuli Venezia Giulia, assicura Roberto Flora presidente dell'associazione friulana donatori sangue, che raccoglie quasi la metà delle donazioni regionali. Il Friuli Venezia Giulia, ha rimarcato il presidente dell'Afds, vanta il tasso più alto d'Italia di donatori sulla popolazione, anche se dal 2010 è cominciato un calo costante interrotto solo l'anno scorso. In questo 2020, mentre il paese era fermo e chiuso a casa, già da metà primavera i volontari, su appello di istituzioni e associazioni, offrivano non solo il proprio sangue, di cui il fabbisogno era peraltro limitato con le operazioni chirurgiche non essenziali rinviate, ma soprattutto di plasma, componente sempre più richiesta nelle strutture sanitarie per la cura dei pazienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA