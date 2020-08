LE DONAZIONI

SAN DANIELE L'Ospedale di San Daniele si arricchisce di un ecografo, che sarà utilizzato dal gruppo di lavoro composto da operatori multidisciplinari - medici e infermieri - per rispondere alle esigenze di posizionamento di accessi vascolari ai pazienti ricoverati all'interno del presidio ospedaliero. La donazione è stata effettuata dalla Bcc FriulOvest Banca, che la direzione sanitaria ha voluto ringraziare con una cerimonia.

A titolo indicativo, va ricordato che i posizionamenti effettuati negli ultimi due anni sono stati in crescita: 269 nel 2018 e 320 nel 2019.

Il gruppo di lavoro nasce da uno studio condotto dove si evidenziava la necessità di rivedere gli attuali device in uso in quanto non più adeguati alla tipologia ed esigenze dei pazienti. Infatti gli unici dispositivi che venivano posizionati erano accessi venosi che permettevano di somministrare solo alcuni farmaci e per tempi relativamente brevi, compromettendo le vie venose delle braccia con la conseguenza di ematomi, flebiti, dolore nel pazienti.

Il campo degli accessi sta attraversando una vera e propria rivoluzione. I device di ultima generazione quali Picc, Midline, mini-midline sono costituiti da materiale morbido, altamente flessibile in grado di ridurre le infezioni e possono essere mantenuti in sede per parecchio tempo (settimane e mesi).

Il gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da personale medico e infermieristico delle discipline chirurgiche, internistiche, anestesiologiche e specialistiche ha da subito raccolto la sfida e con motivazione e determinazione ha portato avanti in tutti questi anni il progetto rispondendo alle varie richieste dei reparti ospedalieri e non solo.

I POSTER

Altrettanto pregevole il gesto di una coppia sandanielese, Maria Perosa e Lucio Zanini, che hanno voluto festeggiare il 60° anniversario delle nozze donando una somma con la quale sono stati allestiti dei poster fotografici nelle stanze in cui i pazienti oncologici effettuano le terapie e sono stati acquistati dei libri inerenti l'assistenza infermieristica. In una breve cerimonia è stato possibile anche ringraziare Giampiero Pizzocaro e Michele Barazzutti che hanno donato le foto dalle quali sono stati ricavati i poster.

A PALMANOVA

Intanto, anche il Distretto Est di Palmanova si prepara ad arricchire le proprie attrezzature grazie ad una sonda ecografica che verrà donata, con una breve cerimonia in programma mercoledì all'Ospedale di Palmanova, dalla Cassa Rurale del Fvg.

