Salvata dalla Finanza una barca in difficoltà

MARE GROSSOUDINE Li attendevano a Marano lagunare, ma il viaggio inaugurale della loro nuova barca termina in alto mare, tra onde alte due metri. Non è stato un varo di quelli da ricordare quello della barca di una coppia di Teglio Veneto, 45 anni lui, di un anno più giovane lei, che l'altro giorno in compagnia di un amico stavano navigando al largo di Caorle.I tre erano salpati da Venezia con la loro imbarcazione nuova fiammante: un 7 metri cabinato da 200 cavalli. Ma dopo aver percorso circa 20 miglia, il terzetto è stato sorpreso dal...