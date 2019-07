CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE La battaglia per il punto nascita non si ferma. Con posizioni diametralmente opposte fra Palmanova, in procinto di perdere il suo, e Latisana, che sta per riacquistare il reparto per agosto. I capigruppo di maggioranza di Palmanova Silvia Savi, Andrea Sailis e Luca Osso si dicono «molto preoccupati per la tenuta della rete ospedaliera della Bassa friulana. Deve essere chiaro a tutti che la chiusura del punto nascita di Palmanova comporterà nel medio termine il depotenziamento di tutto l'ospedale e di lì a poco la chiusura anche...