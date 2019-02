SALUTE UDINE Cure palliative e terapia del dolore: un quadro fra luci ed ombre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Cure palliative e terapia del dolore: un quadro fra luci ed ombre in regione. Il ministero della salute monitora lo stato di attuazione delle legge 38 del 15 marzo 2010, che ha sancito il diritto di tutti i cittadini ad accedere alle cure palliative. A che punto siamo in Friuli Venezia Giulia tra reti di cure palliative, adozione di modelli organizzativi uniformi e percorsi assistenziali di presa in carico del paziente? La realizzazione di hospice in tutte le regioni italiane è stata prevista dalla legge 39 del 26 febbraio 1999,...