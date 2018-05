S'invaghisce della cameriera e la perseguita: finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCUBOUDINE Perde la testa per la cameriera, diventa il suo incubo peggiore e alla fine viene arrestato. La conosce per caso un giorno quando si ferma a mangiare in un locale della zona collinare e rimane folgorato dalla sua bellezza. Poi se ne va e riprende il lavoro in cantiere. La cameriera ripenserà nel pomeriggio a quel bizzarro cliente che non le aveva mai tolto di dosso lo sguardo.Rientra a casa e nota che un camioncino la segue e la scorta sino alla sua abitazione. «Lasciami stare! Vattene via!» grida: entra in fretta e chiude la...