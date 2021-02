L'EMERGENZA

UDINE Nuovi rintracci di migranti in Friuli. Nel pomeriggio di sabato una cinquantina di richiedenti asilo sono stati segnalati nella zona di San Giovanni al Natisone e Corno di Rosazzo e successivamente anche tra Gonars e Palmanova. Dopo l'alert lanciato alle forze dell'ordine dai cittadini che avevano notato i migranti camminare in fila ai bordi della strada regionale, sul posto sono sopraggiunti gli agenti della Polizia di Stato e dei carabinieri. Quelli rintracciati complessivamente sono stati ventinove, di nazionalità bengalese e pakistana, arrivati attraverso la rotta balcanica. Parte dei gruppi, otto persone complessivamente, era composto da minorenni che sono stati poi accolti nella sede della Croce Rossa di Palmanova, dopo il consueto triage. I maggiorenni invece sono stati trasferiti in bus all'ex Caserma Cavarzerani di Udine, con successivo controllo sanitario e inserimento in quarantena.

NEI GUAI PER DROGA

Sempre nel tardo pomeriggio di sabato, a seguito di una richiesta di intervento ai Vigili del fuoco per un principio di incendio in una casa del Medio Friuli, i carabinieri hanno scoperto quattro piante di marijuana. A finire nei guai un 30enne di Campoformido, nella cui abitazione sono state sequestrate le piante di cannabis dell'altezza di circa un metro. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un cortocircuito dell'impianto elettrico. Oltre all'annerimento delle pareti non sono stati registrati danni ingenti a cose o persone. Durante il sopralluogo i militari dell'Arma, intervenuti insieme ai pompieri, hanno rilevato nel vano caldaia della casa le piante di stupefacente. Le successive operazioni di perquisizione personale e domiciliare hanno poi permesso di rinvenire ulteriori 17 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. La droga e tutto il materiale atto alla crescita e alla cura della pianta è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato per il reato di produzione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

BAR CHIUSI

Altri due bar chiusi invece in provincia di Udine per il mancato rispetto delle disposizioni del Dpcm anti covid. A Venzone alcuni cittadini hanno segnalato ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo il locale Alle Mura ancora aperto, con all'interno e vicino alla porta di ingresso diverse persone. I militari dell'Arma hanno raggiunto il pubblico esercizio che, effettivamente, aveva ancora le serrande alzate. È stato subito chiuso e dovrà rimanerlo per cinque giorni. Sono stati sanzionati sette clienti, oltre al titolare.

Anche a Marano Lagunare nel pomeriggio di sabato a seguito di un controllo eseguito dai carabinieri e di segnalazioni giunte dai cittadini un locale è stato chiuso. I militari hanno trovato all'interno del pubblico esercizio una decina di persone che creavano assembramento davanti all'ingresso. La maggior parte non aveva la mascherina e non rispettava la distanza interpersonale imposta dalla normativa. A quel punto è scattata la chiusura del locale e il titolare è stato sanzionato.

