Rivoluzione Uti, l'Anci pronta a collaborare

LA RIVOLUZIONEUDINE «Per Anci non è importante il contenitore, ma i contenuti. Che l'attuale maggioranza regionale volesse abolire le Uti lo sapevamo, restano però sul tappeto alcuni problemi urgenti per i Comuni. Ne abbiamo già parlato con l'assessore competente, in un avvio di rapporto cordiale».Il direttore dell'Associazione dei Comuni del Fvg, Alessandro Fabbro, reagisce così al disegno di legge approvato dalla Giunta ieri sera su proposta dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che di fatto dà una prima spallata...