SPORTELLO

UDINE Mentre procede l'attività di ricezione delle domande agli Sportelli Ristori Coopca appositamente attivati dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine di concerto con la Regione nelle sedi di Tolmezzo, Udine e Pordenone, l'ente ricorda che il termine finale per la presentazione (anche viste le prossime festività) è fissato al 15 febbraio 2022.

Nel frattempo, la sezione dedicata al tema sul sito www.pnud.camcom.it si è arricchita di un'ulteriore parte informativa. Oltre alla spiegazione generale, alla modulistica semplificata per fare domanda e i link utili, è stata infatti aggiunta una pagina di veloci risposte alle domande più frequenti, le cosiddette Faq, a cui gli aventi diritto possono accedere e che mirano a fugare eventuali dubbi o altre richieste sulla procedura per fare domanda. Domanda che, lo si ricorda, può arrivare o rivolgendosi fisicamente agli Sportelli oppure via raccomandata con ricevuta di ritorno o ancora via Pec.

Chi decide per la consegna a mano, avrà ingresso libero a Udine e Pordenone, a Udine ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e a Pordenone il lunedì dalle 8.30 alle 12.30.

A Tolmezzo lo sportello è invece aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, con ingresso stabilito preferibilmente secondo l'ordine indicato nel calendario sul sito camerale (in base alla lettera di inizio del cognome). Tutto questo, per evitare inutili code, attese e assembramenti.

Trovare la sezione sul sito camerale è facile perché è indicata da un banner evidente direttamente in homepage.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA