Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERATA MOVIMENTATAUDINE Serata movimentata quella tra sabato e ieri in città, animata da due risse, una scoppiata in borgo Stazione e l'altra nel centro cittadino, nei pressi di piazza San Giacomo.VIA ROMALa prima rissa si è verificata in via Roma e a notarla, durante la ronda sono stati gli steward in servizio in zona stazione. Transitando in via Roma, pochi minuti prima delle 21, gli steward hanno notato all'altezza dell'ufficio postale...