«Rissa al bar, Daspo per quei rom»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Il sindaco chiede il Daspo urbano per i rom della rissa a La Sciabola. Pietro Fontanini ha già dimostrato che sul tema sicurezza non perde tempo e un'aggressione in un locale in pieno centro non poteva certo lasciarlo indifferente. Così ieri, accompagnato da parte della sua giunta, il primo cittadino ha voluto incontrare i giovani titolari e dipendenti del bar La Sciabola di via Pelliccerie, che sabato sera è stato devastato da cinque clienti ubriachi, poi risultati essere rom, che sono attualmente sotto processo per...