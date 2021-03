L'INIZIATIVA

UDINE Aderendo all'iniziativa RipuliAmoci challenge, promossa daa Valentina Martinis, anche i volontari Abio Udine (Associazione Bambino In Ospedale) si sono dati da fare per liberare da piccoli rifiuti, plastiche e, soprattutto, mascherine usate, gli spazi che circondano il Padiglione Petracco in cui è ospitato il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Udine. Un gesto fattivo ma soprattutto simbolico per ricordare quanto è importante aver cura dell'ambiente che ci ospita e offrire un esempio di corretta condotta ai molti bambini in transito in quegli spazi. Spazi che l'associazione di Udine, presente da vent'anni nel reparto di Pediatria, ha mantenuto vivaci e allegri colorandoli con le più diverse decorazioni, ultima in ordine di tempo una serie di caldi abbracci lavorati con lana e ferri, per cingere in un simbolico incoraggiamento, i tronchi degli alberi di fronte all'ingresso del padiglione 7. In attesa di tornare attiva a fianco ai piccoli ospiti in corsia, Abio ha in serbo altre inedite iniziative per mantenere viva la sua presenza anche in tempi complicati, di forzata lontananza, come quelli che stiamo vivendo.

