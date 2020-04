IL PROGETTO

UDINE Da via Mercatovecchio emerge la Udine del II millennio avanti Cristo. Si è infatti concluso il saggio archeologico che ha riportato alla luce un fossato, contenente reperti di epoca protostorica, rinvenuto nel corso del cantiere per la ripavimentazione della strada. L'accertamento stratigrafico è stato realizzato dalla ditta Arxè, in particolare da Giulio Simeoni e Massimo Calosi, sotto la direzione scientifica di Giorgia Musina, funzionario archeologo per la Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia.

Grazie agli approfondimenti, è stata identificata una struttura in fossa con almeno una sponda, probabilmente rinforzata con elementi lignei, ricollegabile al villaggio preromano del II e I millennio a.C: un ritrovamento importante per la ricostruzione della storia antica del capoluogo friulano perché attesta la presenza di opere costruttive riconducibili in modo chiaro all'abitato di quel periodo storico che, almeno durante una delle sue fasi di vita, doveva comprendere anche questa parte del centro cittadino.

Dal punto di vista archeologico, la riqualificazione di via Mercatovecchio ha fornito una grande occasione per gettare luce sul passato della città: lo scorso agosto, durante la prima tranche di lavori, erano infatti emerse tracce insediative di età romana, per la prima volta chiaramente documentate nel centro.

Questa volta, invece, a emergere sono stati i resti del castelliere databile, pare, al Bronzo Finale: l'abitato protostorico udinese era circondato da un terrapieno difensivo e probabilmente (come le altre strutture di questo tipo) due fossati, uno interno e uno, più largo, esterno; gli scavi hanno rinvenuto, nonostante le difficoltà dell'indagine dovute al cattivo stato di conservazione, un fossato largo tre metri che correva perpendicolare alla via e si prolungava verosimilmente fino alle pendici del colle: si tratterebbe quindi della struttura perimetrale interna, anche se, secondo gli archeologi, allo stato attuale, mancano ancora chiari elementi riconducibili al possibile terrapieno di cinta.

Dagli strati di riempimento sono inoltre emersi frammenti ceramici e di ossa animali, segni della vita degli antichi abitanti del villaggio. I reperti, conservati nel deposito udinese della Soprintendenza, saranno studiati per circoscrivere la datazione: al momento, come detto, la struttura risalirebbe al periodo tra II e I millennio a.C, ma ci sono materiali più antichi, riferibili al Bronzo Medio-Recente, e altri della prima Età del Ferro, a testimonianza di una frequentazione continua dell'area. Intanto, il cantiere di riqualificazione è fermo a causa dell'emergenza sanitaria. Il vicesindaco Loris Michelini è però al lavoro per aggiornare i piani di sicurezza e confrontarsi con ditte e Prefettura per ripartire prima possibile: finiti i sottoservizi, infatti, si procederà con la ripavimentazione.

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

